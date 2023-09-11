بلدية بيروت تستقبل الشتاء بتأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وحرصا على سلامة المواطنين وسكان المدينة، تواصل الفرق الفنية المختصة في بلدية بيروت عملها بتأهيل الأقنية وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري تحسباً لأي أضرار يمكن أن تسببها هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء من هذا العام حيث تجري هذه الأعمال تدريجاً في جميع مناطق وأحياء العاصمة.

بالتوازي، تواصل بلدية بيروت أعمالها في إصلاح الأعطال وتعبيد الطرقات والحفر بالإضافة الى تشحيل الأشجار حيث يتم العمل في كافة أحياء وشوارع المدينة وذلك قبل حلول موسم الأمطار تحسباً لعدم لحصول أي تجمع لمياه الأمطار في الأقنية وغيرها جراء رمي النفايات داخل أقنية تصريف مياه الأمطار والتي قد تؤدي إلى حصول فيضانات في الشوارع قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين، على أن تستمر تلك الأعمال بشكل دوري لتشمل كافة شوارع ومناطق مدينة بيروت.