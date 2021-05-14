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بلدية جبيل: إجراءات جديدة تتعلق بمقاهي المدينة

14 - مايو - 2021
تعميم من رئيس بلدية جبيل لأصحاب المقاهي الليلية

تعميم من رئيس بلدية جبيل لأصحاب المقاهي الليلية

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أعلنت بلدية جبيل – بيبلوس في بيان، أنها “اتخذت إجراءات جديدة تتعلق بمقاهي المدينة، التي ستفتح أبوابها غدا لغاية 12,30 ليلا، تطبيقا للبيان الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايا الكبيرة بتاريخ 11/5/2021.

والقرارات البلدية هي:
– منع تقديم الكحول للقاصرين.
– منع منعا باتا تقديم الأراجيل في المقاهي (لا في الأماكن الداخلية ولا في الهواء الطلق).
– تحديد الأسعار بطريقة مدروسة بالليرة اللبنانية بما يتناسب مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر علينا جميعا.
– توحيد الأسعار في المقاهي كافة، بناء على اتفاق يجري بين أصحابها ومن دون أي استثناء.
– توظيف العمال في المقاهي من الجنسية اللبنانية.
– المحافظة على ممرات المشاة وترك مسافة بينها وبين الطاولات.

كما، وستقدم بلدية جبيل إشغال الأملاك العمومية مجانا للمقاهي خلال فترة الصيف، ويبدأ بتنفيذ هذا القرار فور ابلاغه.

واتخذت هذه الاجراءات لتتلاءم مع الظروف الصحية في البلاد، وكذلك الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، ولتنشيط الحركة السياحية.

وفي حال المخالفة، ستضطر البلدية إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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