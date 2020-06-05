بلدية جدرا: تسجيل 27 حالة أولية سلبية و6 حالات ايجابية بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

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أصدرت لجنة الصحة لخلية الأزمة في بلدية جدرا بيانا اوضحت فيه “ان 27 شخصا سجلت لهم حالات أولية سلبية وهم الآن قيد المراقبة للحجر المنزلي الالزامي.

– تسجيل 6 حالات ايجابية لأشخاص يسكنون في جدرا تخالطوا مع أقارب لهم وافدين من الخارج يسكنون في بلدة برجا وفق نتائج الفحوصات التي أجريت.
– أدخل منها حالتان مساء الأربعاء تاريخ 25 حزيران 2020 إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
– تم نقل حالتين منها بعد ظهر الجمعة بتاريخ 5 حزيران 2020 إلى مركز الحجر الصحي الخاص بواسطة الصليب الأحمر اللبناني.
– شخصان من هذه الحالات نقلا سكنهما إلى بلدة برجا حيث تم حجرهما هناك.

واعتبر البيان ان “اتصالات تجرى مع المراجع المختصة لتحديد موعد لإجراء فحوصات عشوائية pcr في جدرا مطلع الاسبوع القادم”.

كما ناشدت اللجنة “أهالي البلدة وسكانها الالتزام بقرار التعبئة العامة والحفاظ على أمنهم الصحي والسلامة العامة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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