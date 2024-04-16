بلدية جعيتا تدعو إلى تنظيم وجود العمال الأجانب والنازحين السوريين

أطلق المجلس البلدي في جعيتا ومزرعة الرأس بيانًا هامًا يدعو فيه أبناء البلدة وسكانها إلى التعاون من أجل تنظيم وجود العمال الأجانب والنازحين السوريين، بهدف حفظ الأمن والسلامة العامة في المنطقة.

وفيما يلي مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها وتنفيذها وفقًا للبيان الصادر:

– تسجيل الإيجارات: يُطلب من المالكين تسجيل الإيجارات المكتومة وغير المكتومة في قلم البلدية، بالإضافة إلى تصريح عن أسماء جميع اللاجئين السوريين والعمال الأجانب في الممتلكات خلال أسبوع.

– تقديم الأوراق الثبوتية: يجب على كل لاجئ سوري أو عامل أجنبي تقديم الأوراق الثبوتية مع صورتين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة في البلدية خلال أسبوع.

– منع تجول العمال الأجانب: يُمنع تجول العمال الأجانب من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

– ضوابط النقل: يُنبه إلى عدم استخدام أية وسائل نقل غير مستوفية الشروط القانونية لها.

وتأتي هذه الدعوة من المجلس البلدي بهدف الحفاظ على السلامة العامة والاستقرار في المنطقة، ويطلب التعاون الكامل من قبل جميع المقيمين والعاملين في البلدة لمصلحة الجميع، كما ودعا الجميع للالتزام بالإجراءات المطلوبة لضمان أمن وسلامة المجتمع، والتعاون مع البلدية في هذه الجهود الحثيثة للحفاظ على الاستقرار والسلامة.