بلدية حاصبيا تفرض غرامات على المخالفين

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أعلن مجلس بلدية حاصبيا، في بيان، أنه عقد اجتماعا استثنائيا اليوم “نظرا إلى تطور الأوضاع الصحية المستجدة، نتيجة انتشار فيروس كورونا”، واتخذ قرارا “ملزما لجميع المواطنين على مساحة حاصبيا”، يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم.

ويتضمن القرار الإجراءات الآتية:

1- يمنع التجمعات والازدحام في الأماكن العامة والخاصة، والتشديد على ضرورة إلزامية الاختصار في الأفراح والأتراح، مع وضع الكمامات والالتزام بشروط السلامة.

2- إقفال الأندية الرياضية وأماكن التسلية وصالات الكومبيوتر.

3- التزام المطاعم بتقديم خدمات الدليفري والسندويشات، من دون فتح الطاولات في المطعم.

4- الالتزم بوضع الكمامات عند الخروج من المنازل، تحت طائلة دفع غرامة مالية للمخالفين.

5- إقفال سوق الخان والمكتبة العامة الإشعار آخر.

6- إقفال ساحة السرايا في عيد الأضحى المبارك.

7- على الوافدين من خارج لبنان إعلام البلدية، بنتائج فحوصاتهم، فور وصولهم تحت طائلة المسؤولية.

8- يطلب من أصحاب المحلات والسوبرماركت والصيدليات وجميع المهن، عدم إدخال الزبائن، من دون كمامات، تحت طائلة المسؤولية والغرامة المالية.

9- على كل مواطن عند مخالطته أي حالة كورونا، مشتبه فيها، إعلام البلدية فورا تحت طائلة المسؤولية”.