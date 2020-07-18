بلدية ددة: نتيجة فحص المشتبه باصابته جاءت سلبية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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نفت بلدية ددة، إصابة أحد القاطنين في البلدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في بيان جاء فيه:

“بعد البلبلة التي حصلت في الأيام السابقة حول إصابة أحد الأشخاص القاطنين في بلدة ددة، وهو من الأخوة السوريين، قامت البلدية بالإجراءات الوقائية اللازمة، لناحية الإتصال بالسيد محمود م. ل. واجري له الفحص الخاص بكورونا في مستشفى ألبير هيكل على نفقة البلدية وبإشرافها، وقد أتت النتيجة سلبية، وتبين أن ما كان يعانيه ناتج عن رشح عادي”.

وذكرت البلدية “أهالي البلدة والمقيمن ضمنها، بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وأتباع تعليمات الجهات الرسمية، حفاظا على سلامتهم والسلامة العامة”.

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