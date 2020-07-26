بلدية دير إنطار في صور أعلنت إجراءات للحد من كورونا

أجرت بلدية دير إنطار الجنوبية فحوص الpcr لاهالي البلدة، للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تبيان 3 إصابات وافدة من أفريقيا، وقد خضع 150 شخصا من أبناء البلدة عشوائيا لفحص ال pcr بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

وحذر رئيس البلدية قاسم حجيج من “عدم اتباع التعليمات و الارشادات الوقائية”، ودعا الى “الالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، والبلدية لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

وطلب من أهالي البلدة “احترام مسافات التباعد والوقاية من ارتداء الكمامات وعدم التجمعات والاختلاط”، وأشار الى أن “البلدية بدأت بتحرير محاضر ضبط في حق المخالفين وبكل من تسول له نفسه العبث بالامن الصحي لحياة أهلنا في البلدة، وأن البلدية لن تألو جهدا في الدفاع عن أهلها وناسها، وستكون في خط الدفاع الاول لمواجهة وباء كورونا”.