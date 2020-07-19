بلدية دير الزهراني تتحرك بعد إصابة مواطن من النبطية مكث في المدينة

أوضحت بلدية دير الزهراني، في بيان اليوم، أن:

“خلية أزمة كورونا في البلدية تحركت، بعد أن تأكدت إصابة م. ع. من مدينة النبطية في الفحص الأول، وهو كان مكث في منزل عمه والد زوجته في دير الزهراني لأكثر من ثلاثة أيام، وقامت بالإجراءات اللازمة لجهة الحجر للمخالطين المباشرين، ومتابعة إجراءات تنفيذ فحوص PCR للمخالطين، في انتظار صدور نتيجة الفحص الثاني للمصاب لتأكيد الإصابة من عدمها”.

وقالت: “ندعو أهلنا الأحباء إلى عدم الهلع، ونطلب منهم التزام الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الوباء، وسنبذل كل جهد لتخطي الأزمة”.

وختمت: “يتوجب على كل شخص طلب منه إجراء الحجر الاحترازي، التزام تعليمات الخلية وعدم مخالفتها تحت طائلة الملاحقة القانونية، وستبقي خلية الأزمة اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل تفاصيل الحال المذكورة وتداعياتها”.