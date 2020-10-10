استمع لاذاعتنا

بلدية زحلة – معلقة وتعنايل تقرر تمديد إجراءات الإغلاق لأسبوع آخر

10 - أكتوبر - 2020
بلدية زحلة - معلقة وتعنايل تقرر تمديد الإجراءات لاسبوع آخر

بلدية زحلة - معلقة وتعنايل تقرر تمديد الإجراءات لاسبوع آخر

A A A
طباعة المقال

قرر مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل ما يلي:

“الإبقاء على نوادي السهر والأندية الرياضية والأكاديميات الرياضية مقفلة بشكل تام لأسبوع آخر، على أن تتخذ القرارات المناسبة لاحقا قياسا للنتائج العملية لهذا الإقفال، وكذلك منع كل المناسبات الاجتماعية والتجمعات والحفلات العامة والخاصة، والتي يمكن أن تتسبب بزحمة مواطنين، والسماح للمقاهي والمطاعم بإعادة استقبال الزبائن، ولكن بنسبة إشغال لا تتعدى 50 في المئة، على أن تزال 50 في المئة من الطاولات والكراسي بشكل كلي، ويترافق استقبال الزبائن مع إجراءات السلامة والوقاية التي يتحمل صاحب المؤسسة مسؤوليتها مباشرة، بالإضافة إلى منع تقديم النرجيلة وخدمتها منعا باتا والسماح للأسواق التجارية والمؤسسات الصناعية على مختلف أنواعها باستئناف نشاطها، مع تأكيد القرار السابق بتغريم كل صاحب مؤسسة لا يلتزم الكمامة أو يسمح بدخول الزبائن من دونها”.

المزيد من أخبار لبنان

مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر
تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي
أصحاب الصيدليات يهددون بالتصعيد
أصحاب الصيدليات يطلقون الصرخة: الثلاثاء إقفال تحذيري وبعده تحركات تصعيدية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا