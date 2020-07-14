بلدية صريفا: المشتبه بإصابته بالفيروس محجور في المنزل

أعلنت بلدية صريفا انه “عطفا على الأخبار المتداولة حول وجود حالة كورونا في البلدة، نفيدكم بأن المدعو يوسف هواري المشتبه بإصابته بالفيروس وقد أجرى الفحوصات اللازمة، وبإنتظار نتيجتها خلال 48 ساعة، وقد تم حجره في المنزل ريثما تصدر نتيجة التحليل”.

ودعت في بيان “جميع المخالطين له ولعائلته الالتزام بالحجر المنزلي لحين صدورة نتيجة التحاليل”. كما دعت “جميع الأهالي الى الالتزام بالتدابير الوقائية، وان يتم ابلاغ البلدية عن اي حالة مخالطة تظهر عليها العوارض” يتم إبلاغ البلدية”.