بلدية صيدا أعلنت البدء بمشروع ممول من الـ"UNICEF"

أعلنت بلدية صيدا، في بيان، بدء مشروع ممول من قبل منظمة unicef، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، لتحسين الصرف الصحي، “بعد معاناة أهالي صيدا والجوار في الشتاء المنصرم من طوفان المياه في مناطق عدة منها، (دوار القنايه ومنطقة القياعة)”.

كما أعلنت بدء مشروع آخر مماثل يؤدي إلى الحد من تدفق المياه الآسنة نحو شاطىء القملة على الشكل الآتي:

1- بدأت شركة حطاب إخوان للمقاولات المتعهدة، بترميم مجرى القملة وإضافة المصافي على دوار القناية ومناطق عدة في صيدا.

2- أنهت ورش الطوارىء في بلدية صيدا وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وبدعم من صندوق التكافل، تنظيف وإعادة تأهيل الخط الرئيسي للصرف الصحي على بوليفار الشهيد رفيق الحريري من مصافي وعبارات وخاصة مقابل جامع الزعتري .

3- قامت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي خلال الفترة الماضية، بتصليح وإعادة تأهيل وتشغيل المضخات التي تضخ مياه الصرف الصحي في الخط الرئيسي إلى معمل سينيق.

4- بالتعاون والتنسيق بين البلديه ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي وشركة الكهرباء، يتم حاليا تزويد هذه المضخات بالكهرباء إلى حين إيجاد التمويل وإنهاء الدراسة لتشغيلها على الطاقة الشمسية.

وختمت البلدية البيان معتذرة من الأهالي “لما تسببه الأشغال من انزعاج، جراء تحويل حركة السير أو الضوضاء، وخصوصا في منطقة القياعة وسهل الصباغ، علما بأن الأعمال ستتم في أغلب الأحيان ليلا.”