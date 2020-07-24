بلدية صيدا: إعادة تشغيل عدادات وقوف السيارات إعتبارا من 27 تموز الحالي

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أعلنت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، “أن شركة تشغيل عدادات وقوف السيارات Park Meter، باشرت إعادة تركيب الماكينات الخاصة بالعدادات إستجابة لتمني العديد من الهيئات والتجار وقطاعات مختلفة.

وذلك لتنظيم وقوف السيارات ومنع تحويل شوارع المدينة لمواقف عامة ولفترات طويلة ما ينعكس سلبا على الحركة التجارية ويؤدي أيضا للإزدحام.

وعليه فإن بلدية صيدا تحيط عناية المواطنين الكرام، علما أن تشغيل العدادات وتحصيل رسوم وقوف السيارات سيكون إعتبارا من صباح الإثنين 27 تموز الجاري 2020 بدءا من السوق التجاري وشارع رياض الصلح وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الخامسة ظهرا باستثناء نهار الجمعة الذي يكون فيه الوقوف من دون بدل”.