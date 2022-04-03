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بلدية صيدا تصدر تسعيرة اشتراك الـ "5 أمبير" عن شهر آذار

3 - أبريل - 2022
بلدية صيدا

بلدية صيدا

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عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا أعدته لجنة عدالة وشفافية توزيع المحروقات في صيدا جاء فيه :

أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذيه للمشتركين بالديجانتير المقطوع ه امبير عن شهر آذار2022 هو 5645 ل ل أي ما يعادل: مليون وسبعماية وخمسون ألف ل ل حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

6 صباحا – 8 صباحا / من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً – 1 فجراً.

ثانيا : الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة بالنسبة للمشتركين بالعدادات عن شهر آذار بشطريها الأول والثاني .

ثالثا: التاكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد وإصدار فاتورة مفصلة لكل مشترك .

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