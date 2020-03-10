بلدية صيدا تعلن تعليق النشاطات والإحتفالات.. وورشة تعقيم في سراي طرابلس ومحيطه

أصدر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي تعميماً يقضي بايقاف نشاطات البلدية كافة وقاية من الكورونا وحرصا على سلامة المواطنين، جاء فيه:

“نظرا للاوضاع الصحية السيئة وتفاديا لتفشي وباء الكورونا، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية صيدا، نعلمكم بايقاف كافة النشاطات والاحتفالات، التي تجري عادة في قاعاتها وذلك تفاديا للتجمعات التي من شانها تسريع انتقال الفيروس وحرصا على سلامة المواطنيين”.

من جهة أخرى نفذ جهاز مكافحة المبيدات والتعقيم في اتحاد بلديات الفيحاء ورشة تعقيم للباحات الخارجية والمكاتب في سراي طرابلس، بتوجيهات من محافظ الشمال رمزي نهرا، للوقاية من فيروس “كورونا”، ومنع انتشار الوباء بين الموظفين الامنيين والاداريين والمواطنين.

شملت الحملة كل الاقسام والدوائر الادارية والامنية، تبعا للمعايير المعمول بها والمعتمدة دوليا.ً