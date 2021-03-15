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بلدية صيدا تفتح باب الاستثمار في مجال المولدات الكهربائية شرط الالتزام بالشروط

15 - مارس - 2021
بلدية صيدا

بلدية صيدا

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تزامناً مع الأزمة التي تمر بها جميع المناطق اللبنانية في قطاع الكهرباء، خصوصاً مع عجز الدولة عن تأمين الدعم لاستمرارية الخدمة للمواطنين، أعلنت بلدية صيدا عن فتح باب الاستثمار في مجال المولدات شرط الالتزام بالشروط.

وقد صدر عن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي البيان التالي:

تعلن بلدية صيدا عن استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار في مجال المولدات لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها للمواطنين في كافة الاحياء، شرط الالتزام بارشادات وتعاميم وزارة الاقتصاد واهمها التسعيرة التي تصدر شهريا، والالتزام بتركيب عدادات لكافة السكان تمهيدا لاصدار التراخيص اللازمة.

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