بلدية صيدا توضح أسباب حوادث الغرق على الشاطئ وتحذر!

صدر عن بلدية صيدا البيان الآتي عقب غرق عدد من رواد المسبح الشعبي:

يهم بلدية صيدا، بعد حصول حالات غرق على المسبح الشعبي، ان توضح للرأي العام ما يلي:

١. يتواجد على طول المسبح الشعبي عدد من المنقذين بحسب الاتفاق مع أصحاب الخيم الشاغلين للشاطئ، وتحت رقابة البلدية للتأكد من تمتعهم بالمهارات اللازمة للإنقاذ.

نظرًا لحالة البحر غير الصالحة للسباحة يومي السبت والأحد، وهي حالة طبيعية كل موسم في هذا الوقت على طول الشاطئ اللبناني الذي سجلت فيه ايضًا حالات غرق في مناطق مختلفة، طلب المنقذون على شاطئ صيدا من الرواد عدم السباحة، لكن للأسف بعضهم أصر على ذلك، وأدى هذا الى حالة غرق فتاة يوم السبت وتم إنقاذها، واليوم الأحد حصلت ٧ حالات غرق وايضًا تم إنقاذهم من قبل الشباب الموكلين بالإنقاذ.

ترجو بلدية صيدا من رواد المسبح التزام تعليمات المنقذين عندما يعلمونهم ان البحر اليوم غير صالح للسباحة بسبب التيارات والموج وغيره، وقد نجح المنقذون في اداء مهمتهم، لكن اذا تكرر عدم الالتزام من قبل الرواد قد يقع ما لا تحمد عقباه.

هذا وتتمنى بلدية صيدا على كل الرواد التزام تعليمات السلامة العامة وايضا الحفاظ على نظافة الشاطئ لكي يبقى متنفسا لائقا يعكس صورة المدينة الحضارية.