بلدية صيدا: خطة سير جديدة اعتباراً من الاربعاء

أعلنت بلدية صيدا في بيان، “آلية خطة سير جديدة سيباشر تنفيذها إعتباراً من بعد غد الأربعاء”، وأشارت إلى أن ” عناصر شرطة البلدية نفّذت تدريباً ميدانياً تجريبياً استعداداً لتطبيق الخطة الجديدة”.

ولفت البيان الى “أن الخطة تهدف إلى تسهيل حركة السير في صيدا وبناءً على اقتراح لجنة تنظيم المدينة في “صيدا تواجه”، بالتنسيق مع البلدية ومفرزة السير وجمعية تجار صيدا وضواحيها”.

وتضمنت آلية الخطة اعتماد وجهات السير على النحو الآتي:

السير القادم من دوار ساحة النجمة بإتجاه قصر العدل القديم: موقف الفانات – الكورنيش البحري، أو شارع مال القبان – أبو رامي الكورنيش البحري.

والسير القادم من شارع الزعتري بإتجاه قصر العدل القديم: موقف الفانات – الكورنيش البحري، أو شارع مال القبان – أبو رامي – الكورنيش البحري.

– السير القادم من الكورنيش البحري بإتجاه قصر العدل القديم: (يمينا) شارع مال القبان أبو رامي – الكورنيش البحري.

– السير القادم من شارع الاوقاف (يمينا”) بإتجاه شارع النداف: (يسارا”) شارع مال القبان – أبو رامي – الكورنيش البحري.

– السير القادم من شارع الاوقاف )يمينا”) بإتجاه عقيل اخوان سابقا” :(يسارا”) شارع مال القبان – أبو رامي – الكورنيش البحري.