بلدية صيدا: رفع العربات والبسطات من الطريق العام

أعلنت بلدية صيدا “بدء خطة تنظيمية لـ”صيدا تواجه”، تشمل شوارع المدينة كافة، وذلك بمؤازرة من شرطة البلدية”.

وأشارت إلى أنّه ” في إطار الخطة التي وضعتها لجنة تنظيم المدينة المنبثقة من أمانة سرّ صيدا تواجه، باشرت اللجنة بمؤازرة من شرطة البلدية بتنفيذ البند الرابع من الخطة والمتعلق بالمعالجة الفورية لوضع عربات الجر والبسطات من فاكهة وخضر في منطقة ساحة الشهداء مروراً بطريق السرايا الحكومية، ووصولاً الى طريق جامع الموصللي المؤدية إلى مستديرة مدرسة الأميركان، وذلك عن طريق إبلاغ اصحاب العربات والبسطات المذكورة برفعها من الطريق العام الى الارصفة المقابلة بشكل مؤقت، لدرء الازدحام والمحافظة على النظافة العامة”.

ولفتت إلى أن “هذه الخطة التي تشمل إعادة تنظيم انتشار هذه العربات والبسطات، تهدف لرفع الضرر الناجم عنها سواء لجهة اشغال الطريق الرئيسية او لجهة ما تتسبب به من ازدحامات سير وحوادث مرورية. وقد أبلغت اللجنة في هذا السياق أصحاب هذه العربات والبسطات ، ضرورة الحفاظ على نظافة أماكن ومحيط وجودهم وأنهم سوف يكونون مسؤولين أمام اللجنة عن هذا الأمر ، وستكون هناك متابعة دورية لهم للتأكد من التزامهم الخطة المتخذة والتي ستستكمل لاحقا في طرق وشوارع أخرى في المدينة “.