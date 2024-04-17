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بلدية صيدا: للتشدد في قمع مخالفات الدراجات النارية إنفاذاً لقرار محافظ الجنوب

منذ ساعتين
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنه “بموجب القرار 687 الصادر عن محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو بتاريخ 1/1/1999 والقاضي بمنع استخدام وتجول الدراجات النارية في نطاق بلدية صيدا لم يعلق تنفيذه حتى يومنا، وبعد ان تفاقمت في الآونة الاخيرة المخالفات المقترفة من قبل جزء كبير من المواطنين لا سيما سائقي الدراجات النارية والتي تشكل تهديدا جسيما للسلامة العامة المرورية، نؤكد اننا وبواسطة جهاز الشرطة البلدي وبمؤازرة من باقي القطعات الامنية المعنية، سنقوم بالتشدد في قمع المخالفات إنفاذا للقرار اعلاه”.

وأضافت: “وبالتوازي فاننا على تواصل وتنسيق مستمر مع جانب المحافظ، في مسعى منا لاعادة النظر بالقرار المذكور من قبل السلطة صاحبة الاختصاص، والبحث في امكانية حصر السماح باستخدام الدراجات النارية بالسائقين المستوفين للشروط القانونية كافة حفاظا على المصلحة العامة”.

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