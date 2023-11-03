بلدية طيرحرفا: اعتداءات العدو لن تزيدنا إلا تشبثًا بالأرض

لفتت بلدية طيرحرفا، في بيان، أنه “انسجامًا مع طبيعته الهمجيّة والبربريّة في استهداف البشر والحجر، خلافًا للقوانين الدولية وضربًا للمواثيق الأخلاقية والإنسانية، عمد العدو الصهيوني مساء أمس الخميس ٢-١١-٢٠٢٣ إلى استهداف “مشروع الطاقة الشمسية لبلدة طيرحرفا” وهو مشروع حيوي، لا بل استراتيجي دأب أبناء البلدة وخيرة شبابها ورجالاتها بجناحيهم المقيم والمغترب لدراسته وتمويله وهندسته ثم تنفيذه ليكون سندًا لأهل البلدة وعضدًا للمزارعين، باعتباره أصبح المصدر شبه الوحيد لتغذية البلدة بالمياه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة سوءًا”.

وقالت: إن بلدية طيرحرفا إذ تدين هذا العمل الإجرامي المتعمّد والمنسجم مع منهج الكيان الغاصب في ضرب أرزاق الجنوبيّين واستهدافهم في لقمة عيشهم لتأليبهم على بيئة المقاومة وإبعادهم عن قراهُم وذويهم، تشدّدُ على أنّ مثل هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا تشبثًا بالأرض ونُصرةً للقضايا المحقّة وفي طليعتها “فلسطين المحتلّة”.