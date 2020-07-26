بلدية عمشيت أعلنت أن نتائج فحوص PCR لشرطة البلدية جاءت سلبية

عمشيت
عمشيت

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أعلنت بلدية عمشيت في بيان أن فحوص ال PCR التي أجريت لعدد من عناصر شرطة البلدية في مستشفى سيدة المعونات الجامعي جاءت كلها سلبية، وجدد رئيس البلدية الدكتور أنطوان عيسى دعوته المواطنين التقيد بالارشادات الوقائية وعدم الاستهتار في ذلك لان الوضع خطير، وقد يؤدى إنفلاش الفيروس مجددا الى نتائج لا تحمد عقباها .

كما دعا المواطنين الى “التخفيف من التجمعات الاجتماعية والحفلات والحفاظ على المسافة الآمنة ووضع الكمامات وغسل اليدين جيدا.

ودعا المسنين من أبناء البلدة وسكانها الى “عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن البلدية على استعداد لتأمين كل ما يحتاجون اليه الى منازلهم”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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