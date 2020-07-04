بلدية عيناثا عزت بالرائد المتقاعد أبو مرعي: لتغليب لغة العقل وترك الأمور في عهدة القضاء

أصدرت بلدية عيناثا في قضاء بنت جبيل، بيانا باسمهما واسم أهالي البلدة، أوضحت فيه وقائع الإشكال الذي حصل في البلدة ليل أمس، وأدى إلى مقتل الرائد المتقاعد ذيب أبو مرعي من بلدة حجولا في قضاء جبيل.

استهلت البلدية البيان، بالقول إنها وأهالي البلدة “وفي سابقة لم تشهدها البلدة ولا البلدات المحيطة، فوجئوا بإطلاق نار عشوائي، في ساحة البلدة، مساء أمس الجمعة، تبين لاحقا أنه ناجم عن إشكال عائلي، أدى إلى توتر وإطلاق نار، كان بنتيجته سقوط الضحية المرحوم الرائد المتقاعد ذيب أبو مرعي، الذي حضر مع الأشخاص القادمين من خارج البلدة”.

أضافت إن “بلدية عيناثا وأهلها، يعتبرون أن ما جرى عمل مستنكر بأشد العبارات، ولا تستحق مثل هذه الخلافات العائلية، القيام بهذه الممارسات المرفوضة، حيث كان يمكن- كما جرت العادة في مرات سابقة- أن يقوم أهل الحل والعقد، بالعمل على حل الخلاف العائلي، لو كان قد تم التواصل معهم”.

وتابعت: “لقد عملت البلدية وأهلها منذ وقوع الحادث، على تدارك الانعكاسات السلبية، والتواصل مع القوى الأمنية، للقيام بواجباتها، وتسليم كل من له علاقة بالإشكال من أهالي البلدة، وفي هذا الإطار، نضع كل ما جرى في عهدة القضاء والأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات المطلوبة، تبيانا للحقيقة، ومحاسبة كل من تسبب بما حصل، وليأخذ القانون مجراه”.

وختمت “إن بلدية عيناثا وأهلها، يتوجهون بأحر التعازي إلى عائلة المرحوم أبو مرعي، وإلى أهلنا في بلدة حجولا، ويعتبرون المرحوم فقيدهم، ويتمنون على الجميع التحلي بروح المسؤولية والحكمة، وتغليب لغة العقل، وترك الأمور لمتابعتها من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء المختص”.