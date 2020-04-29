بلدية عينطورة – كسروان اعلنت عن اول اصابة بفيروس كورونا في نطاق البلدة

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اعلنت بلدية عينطورة – كسروان عن أول إصابة بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدة، وطلبت من جميع السكان أخذ أقصى درجات الوقاية ومتابعة التقيد بإرشادات التعبئة العامة.

على إثر ذلك، قامت بتعقيم منزل الشخص المصاب ومحيطه، وتم إرسال بعض الأشخاص المقربين منه إلى مستشفى البوار الحكومي لإجراء فحوصات ال PCR طالبة منهم الالتزام بالحجر المنزلي حتى صدور النتائج.

كما وأجرت البلدية اليوم، بالتعاون مع مختبر الجامعة اللبنانية الاميركية-LAU فحوصات ال PCR لكل سكان عينطورة القاطنين قرب منزل المصاب وعقمت المنازل المحيطة، آملة أن تكون الإصابة الوحيدة في البلدة والشفاء التام للمصاب.

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأربعاء في 29 نيسان 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي: المتن 146 إصابة، بيروت 111 إصابة، كسروان 83 إصابة، بشري70 إصابة، بعبدا 58 إصابة، جبيل 50 إصابة، زغرتا 40 إصابة، عكار 26 إصابة، الشوف 19 إصابة، عاليه 18 إصابة، البترون 18 إصابة، طرابلس 14 إصابة، صيدا 12 إصابة، المنية الضنية 15 إصابة، بعلبك 10 إصابة، صور 10 إصابة.

فيما بدا لافتاً أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء، 29866 فحص كورونا، 721 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 150 حالة تعافت من هذا المرض.