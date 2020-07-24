بلدية فالوغا: سيتم تطبيق الإجراءات بشدة تصدياً لفيروس كورونا المستجد

كورونا
كورونا

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اعلنت بلدية فالوغا – خلوات فالوغا أنها قد أجرت 43 فحص PCR للكورونا على عينة واسعة شاملة من أبناء البلدة والمقيمين حيث أتت النتائج سلبية بالكامل.

وحثت البلدية في بيان ” أبناء وسكان البلدة على “أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وعدم التراخي في هذه الفترة الدقيقة”.واكدت أنها “ستطبق بشدة الإجراءات الوقائية اللازمة بما فيها تدابير التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات دوما”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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