بلدية فنيدق: تأكيد إصابتين جديدتين بـكورونا في البلدة

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أعلنت لجنة الطوارىء في بلدية فنيدق انه “قد تم تأكيد إصابتين جديدتين بوباء كورونا المستجد من الحالات التسع المخالطة للمصاب الأول، والتي أجريت لها فحوصات الPCR في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

والمصابان الجديدان يعملان في شركة رامكو وهي الشركة نفسها التي جاءت منها الإصابة الأولى”.

وأضافت:”وبناء عليه، فإن لجنة الطوارئ في فنيدق وبلديتها يتمنيان السلامة للمصابين، وتدعوان الأهل الكرام إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة ومنع التجمعات (سواء أكانت تعود لمناسبات سعيدة أم حزينة)، كما ندعو إلى عدم التهاون في الوقاية الصحية وشروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات”.

وفي الختام قالت: “نعول على وعي أهلنا لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن”.