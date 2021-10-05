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بلدية فنيدق لأصحاب المولدات: التشغيل أو سحب الشبكة

5 - أكتوبر - 2021
فنيدق

فنيدق

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أوضحت بلدية فنيدق في بيان، انه “بعد اجتماعات ولقاءات عدة عقدت مع أصحاب الاشتراكات من أجل إعادة تشغيلها ووصولنا الى حائط مسدود وخصوصا بعد ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى 15 دولارا والكيلو واط الى 7000 ل ل. ما جعل المواطن صاحب الدخل المحدود غير قادر على تسديد الفاتورة الشهرية، وبالتالي عدم قدرة أصحاب الاشتراكات على تأمين الكهرباء للمواطنين، نأسف لذلك ونحمل الوزارات المعنية كامل المسؤولية تجاه أهلنا في البلدة”.

وتوجهت الى اصحاب الاشتراكات بالقول: “أنتم أمام خيارين إما التشغيل وإما سحب الشبكة، إفساحا في المجال لمن يرغب في الاستثمار. لذلك نأمل إنهاء الموضوع خلال اسبوع من تاريخه وإلا سنضطر آسفين لإزالتها وتحميل الأضرار والأعباء جانب من يعنيهم الأمر”.

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