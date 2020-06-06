بلدية فنيدق: لجنة لمتابعة مشروع مزرعة التوربينات الهوائية في قلعة عروبة

أعلنت بلدية فنيدق، تشكيلها لجنة لمتابعة مشروع إنشاء مزرعة التوربينات الهوائية في منطقة قلعة عروبة، من قبل إحدى الشركات، على الأراضي المشتركة لبلدتي فنيدق وآل جعفر.

ولفتت البلدية في بيان الى أن “مهمة هذه اللجنة هي متابعة الملف مع الجهات المعنية والوقوف عند كامل مفاصله وكذلك مراجعة كل الهواجس المطروحة على أسس علمية واضحة. وسيكون من أولوياتها الاطلاع على الدراسة الكاملة للأثر البيئي والاجتماعي بما في ذلك الملاحظات التي وضعتها اللجنة التابعة لوزارة البيئة. وستتأكد من صحة الدراسة الكاملة للأثر البيئي والاجتماعي بكافة الوسائل المتاحة لكي يصار في النهاية الى التيقن من وجود أي ضرر محتمل للمشروع من عدمه ضمن المعايير الصحية والبيئية المعمول بها محليا ودوليا. في حال ثبوت الضرر ستتخذ البلدية كل الاجراءات اللازمة لفسخ العقد وايقافه استنادا الى المادة الثامنة من العقد الموقع بين البلدية والشركة الذي ينص صراحة على تعهد الشركة بأن يكون نشاطها وفقا للقوانين والقواعد المرعية الاجراء ولا سيما القوانين البيئية. وفي حال ثبت احترام الشركة للمعايير الصحية والبيئية وأن دراستها موافقة للشروط الصحية والبيئية والاجتماعية المعمول بها فإن البلدية ستعمل عندها على تأمين التغذية الكهربائية للبلدة على مدار الساعة 24/24 وتخفيض أسعار الكهرباء لسكان البلدة وذلك بالتفاوض مع وزارة الطاقة والمياه، والتعويض على المزارعين الذين قد تقع أراضيهم ضمن نطاق المنطقة التي يمكن أن يكون الضجيج ووميض الظل أعلى من الحد الطبيعي”.

وأكدت “حرصها الكامل على صحة الناس وأنها ستقوم بكل الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية كافة، لايقاف المشروع في حال أخلت الشركة بأي شرط من الشروط البيئية والصحية والاجتماعية وأنها لن تسمح بأي ضرر قد يقع على النظام البيئي المتكامل المبني على الانسان والحيوان والطبيعة المحيطة”.