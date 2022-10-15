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بلدية قب الياس تتابع وضع المصابة بالكوليرا

منذ ساعة واحدة
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تابع رئيس بلدية قب الياس وادي الدلم “جهاد المعلم” حال المصابة بالكوليرا التي قدمت من شمال لبنان، وأُرسلت رسائل نصية إلى جميع مسؤولي المخيمات تؤكد عليهم عدم إستقبال أي أشخاص لا سيما من المناطق والمخيمات التي حصلت فيها إصابات الكوليرا.

وتم التنسيق في هذا الشأن مع كل من وزارة الصحة العامة والمندوبة عن وزارة الداخلية والبلديات والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة شؤون اللاجئين السيدة منال رمضان. علمًا أن الحالة تتابَع منذ أمس الاول، حيث حُجرَت المصابة وعائلتها في خيمة منعزلة. وستُجرى لهم الفحوص الطبية وتقديم العناية اللازمة.

كما أكدت البلدي ضرورة اتخاذ وسائل الأمان والحيطة وإتباع الإرشادات الصحية التي تنشر على صفحتها من قبل وزارة الصحة العامة.

ودعت جميع أبناء البلدة الى “الإبلاغ عند الاشتباه بأي حالة ليصار إلى متابعتها وإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لعدم انتشار المرض في البلدة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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