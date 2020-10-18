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بلدية كفرحتى – صيدا: ثبوت إصابة جديدة بكورونا

منذ 10 دقائق
بلدة كفر حتى

بلدة كفر حتى

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أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا في بيان، “ثبوت إصابة رجل من البلدة بوباء كورونا، بعد اجراء فحص PCR، علما بأنه أجرى فحصا في مطار رفيق الحريري الدولي لدى عودته من النجف في زيارة للأماكن المقدسة، جاءت نتيجته سلبية آنذاك، والتزم الحجر المنزلي في البلدة يومين بناء على توصيات الوزارة، الا انه وبعد مخالطة احد رفاقه العائدين معه من النجف تبين انه تلقى العدوى منه”.

وطلبت من المخالطين “الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى اجراء الفحوص اللازمة”. وجددت دعوتها “التزام تعليمات وزارتي الصحة والداخلية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

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