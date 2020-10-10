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بلدية كفرحزير: للتحلي بالمسؤولية والوعي والإبلاغ عن أية حرائق مهما كان حجمها

10 - أكتوبر - 2020
بلدية كفرحزير

بلدية كفرحزير

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حذرت بلدية كفرحزير في بيان، من “خطورة اندلاع الحرائق وتمددها نتيجة الرياح الناشطة والإرتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في مختلف المناطق”.

وطلبت من جميع الاهالي التنبه أثناء العمل أو التنقل في مختلف الأراضي الزراعية والأحراج، كما شددت على “منع إشعال النار مهما كانت الأسباب”، وطلبت من مالكي الأراضي “مراقبة عمالهم ومنعهم من استعمال النار أثناء عملهم في الأراضي”.

ودعت الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية والوعي وإبلاغ البلدية عن أية حرائق مهما كان حجمها”، مؤكدة أن “جميع عناصر البلدية وأجهزتها وضعت في حال جهوزية للتدخل عندما تدعو الحاجة”.

كما، حذرت الصيادين من “إشعال النار أثناء الصيد ومن اطلاق النار العشوائي على أهداف جامدة، مما قد يتسبب باندلاع الحرائق”.

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