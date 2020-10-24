بلدية كفررمان: تسجيل 5 إصابات جديدة وشفاء 9 حالات

أعلنت بلدية كفررمان في بيان، تسجيل 9 حالات شفاء من كورونا، بعد إنهائهم فترة الحجر وخضوعهم لفحص الـpcr وأتت نتيجتهم سلبية، وهناك 5 حالات نشطة تخضع للحجر المنزلي”.

وذكرت الأهالي “بالارشادات الوقائية التالية: إرتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي والحرص على تقليل الاختلاط، بخاصة وأننا دخلنا مرحلة التفشي، الحفاظ على النظافة والتعقيم المستمر، التزام الحجر المنزلي، والتبليغ فورا عبر أرقام خلية الازمة، عند أي حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس لجهة ظهور أعراض”.

وتمنت البلدية على كل “المحال التجارية والمقاهي والملاحم ومحال بيع الخضار وغيرها التقيد بمعايير السلامة الصحية”.