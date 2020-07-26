بلدية كفرشيما: محاضر ضبط بحق المخالفين اعتبارا من الثلاثاء المقبل

بلدية كفر شيما
بلدية كفر شيما

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أعلنت بلدية كفرشيما، في بلاغ موجه للأهالي، أن “جهاز الشرطة سيباشر اعتبارا من صباح الثلاثاء 28/7/2020، بتسطير محاضر ضبط بحق كل من يخالف الاجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا، لا سيما منها: وضع كمامة في الاماكن العامة ووسائل النقل والمؤسسات والشركات والمحال التجارية- عاملين وزبائن-، وضرورة عدم التجمع داخل هذه الأماكن، ومنع التجمعات في الساحات العامة”.

ودعت البلدية السكان والزائرين إلى “التقيد بالاجراءات الوقائية للتمكن من تجاوز مخاطر هذا الوباء”.

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