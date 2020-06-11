بلدية كفرعبيدا: لا اصابات لدينا ونطلب من الجميع الاستمرار في الوقاية
أعلنت خلية الازمة في بلدية كفرعبيدا ان “نتائج الفحوصات التي اجريت بتاريخ 8 حزيران قد جاءت سلبية، وبذلك تكون بلدتنا خالية من اي اصابة ونطلب من جميع ابناء البلدة البقاء على درجة الوقاية نفسها حماية للجميع”.
وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس الأربعاء عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا (12 من المقيمين و8 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي 1388 إصابة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 832 حالة، فيما لم يُسجل أي حالة وفاة لبستقر العدد على 30 حالة.
ولفت التقرير إلى أن الوزارة أجرت في الـ 24 ساعة المنصرمة 1789 فحصاً.
وعرضت الوزارة جدولاً يبين توزيع الحالات الجديدة المصابة وهي:
-الأشرفية (بيروت) 1 إصابة
-عين الرمانة/الشياح (بعبدا) 1 إصابة
-الغبيري (بعبدا) 1 إصابة
-حارة حريك (بعبدا) 1 إصابة
-برجا (الشوف) 3 إصابات
-المنية (المنية الضنية) 1 إصابة
-مكسة (زحلة) 7 إصابات
-الصويري (البقاع الغربي) 1 إصابة
-قانا (صور) 2 إصابة
-الشرقية (النبطية) 1 إصابة
-شقرا (بنت جبيل) 1 إصابة.
من جهة أخرى، استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وزير الصحة حمد حسن مع وفد من نقابة الأطباء برئاسة شرف أيو شرف.
وقال حسن بعد اللقاء، في محاربة الوباء كانت المراجع الروحية هي الشريك الدائم من خلال ارشاداتها وتعاليمها وحكمتها وبصيرتها.
وأضاف: “من المؤكد انه في كل المطبات التي مررنا بها لمحاربة وباء كورونا، كان هناك جهدٌ يبذل على الأرض ووجود لطواقم طبية وممرضين ومخبريّين يعملون لحماية الإنسان، ولكن من دون هذا الايمان المطلق بوحدة لبنان لكي نتجاوز كل المطبات كان من الصعب علينا اجتياز هذا الامتحان الصعب بأقل ضرر ممكن”.