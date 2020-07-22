بلدية كفرقاهل تجري فحوصات للمخالطين وتتابع ظروف حجر الجندي المصاب

كفر قاهل
كفر قاهل

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اعلن رئيس بلدية كفرقاهل- الكورة العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر في تصريح “انه بعد التأكد من اصابة الجندي في الجيش، وهو من اهالي البلدة بفيروس “كوفيد 19” ، ومتابعة ظروف حجره في منزل شقيقته في شكا، قام فريق العمل في البلدية بالتأكد من حجر عائلته التي تقطن في البلدة .

كما جرى الاستعانة بالسلطات الصحية في قضاء الكورة حيث تم إخضاع خمسين مواطنا من المخالطين، بما فيهم عائلة الجندي لفحص pcr .

واكد عبد القادر ان “البلدية بإنتظار صدور نتائح الفحص لقيام بالاجراءات اللازمة وفق المقتضى، وإستنادا الى خطة الطوارئ المعتمدة من قبل البلدية

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