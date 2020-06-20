بلدية كوثرية السياد: تثبيت إصابتين بفيروس كورونا المستجد من بين الوافدين من الإغتراب

أعلنت بلدية كوثرية السياد أنها تبلغت من وزارة الصحة العامة اليوم، تثبيت إصابتين بفيروس كورونا المستجد، من بين الوافدين من الإغتراب، مطمئنة إلى أنه “لم يحصل اي احتكاك مع أحد”، وأنها تابعت كل الإجراءات الصحية اللازمة، مع لجنة الطوارئ الصحية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشددت في بيان على أهالي البلدة “ضرورة التقيد والتشدد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الاكتظاظ، واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص”.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا: 24 بين المقيمين و2 بين الوافدين.

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، بأنه “لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس “كوفيد 19″، في حين تم تسجيل 3 حالات شفاء تام، بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من الفيروس.

وسجلت اليوم حالة واحدة مشتبه فيها وأخذت الفحوص المخبرية المطلوبة وهي قيد المتابعة”.

ولفتت الوحدة إلى أنه “لليوم الثاني أجريت فحوصات PCR لدائرة المخالطين للحالة التي تم تسجيلها في ديرقانون رأس العين، وشملت مواطنين ومقيمين من قرى وبلدات عدة، حيث بلغ عدد العينات التي تم أخذها 85 عينة، وقام فريق من الترصد الوبائي في مستشفى صيدا الحكومي بأخذ العينات بإشراف وحضور الدكتور غزال ومتابعة مدير الوحدة الأستاذ مرتضى مهنا ونقل الصليب الأحمر اللبناني العينات الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

كما نوهت بأن “عدد المصابين في القضاء ما زال 73 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 61 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية بينها حالة وفاة واحدة، وقد تماثل 34 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأوضحت أنها بالتعاون مع طبابة القضاء “تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية PCR وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). وتواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، مشددة على أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.