بلدية كوثرية السياد: تسجيل إصابة في البلدة لوافد من افريقيا

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اعلنت بلدية كوثرية السياد، في بيان اليوم، عن “تسجيل إصابة كورونا في البلدة لوافد من افريقيا حيث ظهرت عليه العوارض بعد سبعة أيام من قدومه وهو في الحجر المنزلي وقد خضع لفحص ال pcr وجاءت النتيجة ايجابية”.

وجرت “متابعة كل الإجراءات الصحية اللازمة من قبل البلدية ولجنة الطوارئ الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة”.

وطلبت البلدية من “الوافدين من الإغتراب الإلتزام الكامل بالاجراءات الصحية اللازمة والحجر المنزلي لمدة 14 يوما”، كما طلبت من الاهالي “عدم التهاون في الوقاية والاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الإحتياطية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وعدم التجمع والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية والعائلية وارتداء الكمامة والكفوف والتعقيم”