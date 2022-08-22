بلدية لبنانية تطلق منصتها الإلكترونية

أطلقت بلدية شارون – قضاء عاليه، برعاية محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، خلال احتفال أقيم في متوسطة شارون الرسمية، منصتها الإلكترونية “منصة مواكبة” الخاصة بتقديم المعاملات إلى المواطنين، والتي تم تقديمها كهبة من شركة متخصصة بالبرمجة الإلكترونية وداتا المعلومات.

حضر الحفل النائب فيصل الصايغ، قائمقام عاليه بدر زيدان، رئيس اتحادات بلديات الشوف الأعلى يحي بوكروم، رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون كمال شيا ممثلا بعضو مجلس بلدية صوفر منيرة الدمشقي، مأمور نفوس الشويفات آصف الصايغ، رجل الأعمال فاروق الأعور، ممثلو عن الأحزاب والقوى السياسية، حشد من رؤساء بلديات منطقة عاليه والجوار، عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، فاعليات تربوية وثقافية وعدد من رجال الدين.

وتحدث رئيس بلدية شارون مهنا البنا عن “أهمية إطلاق المنصة التي تأتي كخطوة تلاقي عصر التطور الرقمي، وتسهل على موظفي البلدية الوقت والجهد، وتوفر على المواطنين عناء الانتقال اكثر من مرة لتقديم المعاملة والحصول عليها”.

وأثنى المكاوي على “هذه الخطوة”، مشيرا إلى أنها “تثبت أن البلديات قادرة على اجتراح الحلول، وخلق المبادرات من أجل تحسين العمل البلدي وتطويره”.

ونوه بـ”خطوة بلدية شارون الرائدة، التي تأتي لمواكبة التطور الحاصل على صعيد العالم الإلكتروني، ومكننة العمل لتقديم خدمة أفضل إلى المواطنين، وبجهد أقل”.

ونوه أحد مخاتير بلدة شارون أسعد البنا بـ”الخطوة التي تم انجازها”، داعيا إلى “خطوات مماثلة على صعيد مكننة سجلات النفوس التي باتت في وضع يرثى له”.