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بلدية مجدل عنجر ترفع جهوزيتها لمواجهة الكوليرا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 3:52 مساءً
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رفع رئيس بلدية مجدل عنجر في البقاع الاوسط “سعيد ياسين” من جهوزية البلدية والطواقم الصحية في البلدة والمسؤولين عن مخيم (شاويش)، خلال اجتماع طارئ عقد في القصر البلدي في مجدل عنجر.

ودعا ياسين خلال اللقاء الى “التشدد في موضوع النظافة العامة والشخصية والتعقيم والتنبه لهذا الخطر الداهم، لكي تتجنب البلدة ومخيماتها هذا الوباء المستجد”.

وتوصّل الاجتماع الى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها:

منع استقبال اي شخص او ضيف من اي مخيم آخر داخل وخارج البلدة وسهول مجدل عنجر، و الابلاغ السريع عن أي اشتباه بأية حالة.

كما شدد ياسين على وجوب ضبط المخيمات امنيًا والابلاغ عن اي حالات مشبوهة في هذا المجال، مشيرًا الى أن وزارة الصحة العامة والجهات المعنية ستقوم الاسبوع المقبل بجولة في المخيمات.

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