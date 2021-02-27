بلدية مشحا: فحوص PCR مجانية في تلحياة الاثنين

أعلنت بلدية مشحا في بيان، أن فريقا من وزارة الصحة سيجري بعد غد الاثنين فحوص PCR مجانية في مركز بلدة تلحياة، إعتبارا من العاشرة صباحا.

وطلبت من كل شخص مخالط أو الذي تظهر عليه الاعراض ويريد إجراء الفحص الاتصال على الرقم 03/609390 من أجل رفع لائحة الاسماء الى السلطة المعنية لحجز دور لهم لإجراء الفحص، والمهلة المحددة لرفع الاسماء حتى مساء اليوم.

وطلبت من الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، تسجيل أسمائهم على الرابط:

https://covax.moph.gov.lb/impactmobile

/vaccine

ودعت الى التوجه إلى مبنى البلدية ضمن الدوام الرسمي، في حال تعذر على أحد تسجيل المعلومات المطلوبة أو الاستفسار والمساعدة في هذا الموضوع.