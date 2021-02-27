الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلدية مشحا: فحوص PCR مجانية في تلحياة الاثنين

27 - فبراير - 2021
فحص كورونا-أرشيفية

فحص كورونا - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت بلدية مشحا في بيان، أن فريقا من وزارة الصحة سيجري بعد غد الاثنين فحوص PCR مجانية في مركز بلدة تلحياة، إعتبارا من العاشرة صباحا.

وطلبت من كل شخص مخالط أو الذي تظهر عليه الاعراض ويريد إجراء الفحص الاتصال على الرقم 03/609390 من أجل رفع لائحة الاسماء الى السلطة المعنية لحجز دور لهم لإجراء الفحص، والمهلة المحددة لرفع الاسماء حتى مساء اليوم.

وطلبت من الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، تسجيل أسمائهم على الرابط:
https://covax.moph.gov.lb/impactmobile
/vaccine

ودعت الى التوجه إلى مبنى البلدية ضمن الدوام الرسمي، في حال تعذر على أحد تسجيل المعلومات المطلوبة أو الاستفسار والمساعدة في هذا الموضوع.

    المزيد من أخبار لبنان

    النقيب ملحم خلف
    فنج وخلف: إعادة هيئة إدارة الكوارث وتفعيلها ضرورة قصوى
    السراي الحكومي
    زيادة الإنتاج الوطني.. اجتماعان مهمّان في السراي
    وزير الأشغال علي حمية
    حميه أعطى توجيهاته بتفريغ السفن وإخراج البضائع من المرافئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟