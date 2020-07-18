بلدية مشغرة: إجراء فحوصات لمخالطين لمصاب وحجرهم حتى صدور النتائج

توجهت بلدية مشغرة، إلى أهالي البلدة، في بيان جاء فيه:

“أهلنا الكرام، بعد ثبوت إصابة ثانية لأحد أبناء البلدة المقيمين في بيروت بفيروس كورونا، ومخالطته لأهله وبعض الأقارب، والذين توجهوا يوم أمس إلى البلدة، واحتمال انتقال العدوى إليهم، تم استدعاء جميع المخالطين حيث تم أخذ الفحوصات اللازمة لهم، وطلب منهم حجر أنفسهم لحين صدور النتائج.

بناء عليه نطلب منكم الإلتزام بأقصى إجراءات التعبئة العامة وعدم مخالفتها، والالتزام بكل التدابير الصادرة عن الأجهزة الحكومية والأمنية. ونؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم التجمع. كما وندعو الجميع إلى عدم الهلع وبث الاشاعات، فالأمر متابع مع الجهات المختصة. الأمور ما زالت تحت السيطرة، وبالالتزام نستطيع السيطرة على الفيروس. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وبالوعي نواجه كورونا”.