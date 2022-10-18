بلدية مشمش: تركيب نظام الطاقة الشمسية للبلدية ولمركز الأمن العام

أعلنت بلدية مشمس في بيان، ان “شركة SALAR International بالاشتراك مع اتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية مشمش، وبتمويل من دولة السويد ضمن الخطة الاستراتيجية للأزمة السورية، كجزء من مشروع التمكين في الحكم المحلي ريسلوغ RESLOG، تم تركيب نظام الطاقة البديلة “الشمسية” لمركز بلدية مشمش لتسهيل عمل تنظيم المعاملات، وتجهيز قاعة بالإنترنت من اجل إقامة الدورات التدريبية واستقبال الشباب ليكون مكان لتسهيل دراستهم وتخفيف الأعباء عليهم في ظل غياب شبه كامل للكهرباء وارتفاع سعر الاشتراكات.

كذلك تم تركيب نظام الطاقة البديلة “الشمسية” لمركز الأمن العام في مركز مشمش وذلك من اجل تسهيل أمور المواطنين من كافة قرى اتحاد بلديات جرد القيطع”.