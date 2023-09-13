بلدية مغدوشة: لتوخي الحذر والابتعاد عن الساحات والطرقات

أسفت بلدية مغدوشة في بيان “لعدم التزام المواطنين بتعليمات وتحذيرات القوى الأمنية، اذ لا يزال بعض الشبان يتوافدون من القرى المجاورة ويتجمهرون عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة الاشتباكات والأحداث في مخيم عين الحلوة”.

وأعلنت “أمام هذا النموذج من الجهل والفلتان عدم مسؤوليتها عن أي حادث قد يتعرض له هؤلاء الشبان بتصرفهم الطائش وتضع الموضوع مجددا في عهدة الأجهزة الأمنية التي لا تتوانى في كل مرة عن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع هذه الظاهرة”.

ودعت البلدية “أهل البلدة الى الاستمرار في توخي الحذر والابتعاد عن الشرفات المطلة وعدم التواجد في الطرقات والساحات نظرا لاستمرار تساقط الرصاص الطائش متمنية عليهم التصرف بحكمة حفاظا على سلامة الجميع”.