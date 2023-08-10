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بلديتا مشمش وفنيدق: نرفض أيّ اعتداء أو تطاول على الآخرين

منذ 10 دقائق
بلدة مشمش

بلدة مشمش

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أصدرت بلديتا مشمش وفنيدق وفاعليات البلديتن، بيانا على إثر الإشكال الذي حصل بين (أ. و. ض) من مشمش، و (ج. ط) من فنيدق، واكدوا “العلاقة الأخوية والمتينة بين البلدتين والتي تخطت علاقة الأخوة والجوار بل هي علاقة الجسد الواحد”، ورفضوا اي “اعتداء أو تطاول على الآخرين وبأي وسيلة واستعمال السلاح في وجه بعض، وكذلك إطلاق الرصاص على المنازل والمحال والممتلكات تحت ذريعة الدفاع عن النفس”.

وطالبوا بـ”حصر الإشكال في المعتدين فقط وبأسمائهم، وعدم إدخال وإقحام العائلات أو البلدتين بهذا الخلاف، فيبقى الأمر محصورا ولا يجوز توسيعه وتحميل الآخرين مسؤولية أخطاء متهورين ومتحمسين ومندفعين”، وناشدوا الجميع “عدم الانجرار الى الفتنة، وتغليب لغة العقل والحوار، ورفض كل البيانات التحريضية والعبارات الفتنوية التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي”، واعلنوا “تشكيل لجنة لتطويق هذا الإشكال ومعالجة ذيوله، ومحاسبة المعتدين”.

وشكروا الجيش والقوى الأمنية على “حضورها وانتشارها لمنع ذيول الفتنة من التمدد، وطالبوها بالضرب بيد من حديد في حق كل مخل بالأمن، ورفع الغطاء عن كل معتد”.

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