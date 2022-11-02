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بلديّة بلاط - جبيل تتأهّب بعد الإبلاغ عن أول إصابة بالكوليرا

منذ ساعة واحدة
الكوليرا

الكوليرا

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حثّ رئيس بلدية بلاط – قضاء جبيل “عبدو العتيّق” “الاهالي والقاطنين ضمن النطاق البلدي (بلاط – مستيتا – وقرطبون) على ضرورة اتخاذ اقصى معايير الوقاية، وأولها التثبت من سلامة مياه الصهاريج والمزروعات وتعقيمها، وتعزيز سبل النظافة، والإفادة عن كل إصابة عند ظهور عوارض كوليرا كلياً أو جزئياً او لمجرد الاشتباه بها بنتيجة مخالطة اي شخص مصاب”.

وأعلن أنّ “البلدية لمجرد ورود معلومات عن اصابة بالكوليرا، بدأت حملة تعقيم واسعة ضمن النطاق البلدي شملت الأماكن العامة، وتوسعت لتشمل الفحوص المخبرية لمصادر المياه وعينات من المنازل”.

وأضاف: “يتركّز الاهتمام حاليا على منع تكدس النفايات في الشوارع مهما كلف الأمر، كما تتحضر البلدية لتفعيل خلية الأزمة التي تولت متابعة تدابير الحماية من جائحة كورونا منذ اللحظات الأولى ولغاية انتهاء حال التعبئة العامة في البلاد”.

هذا وأكّد “ان البلدية بكامل أجهزتها لا سيما عناصر الشرطة باتت في حال تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ، وتدعو الجميع للإتصال بها على الخط الساخن 09/546366 أو عبر “الواتس أب” 70 / 581830 عند وجود ضرورة لتدخل البلدية”.

    المصدر :
  • المركزية

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