بلديّة بيروت: لا ضغوطات على المحافظ.. ولا تراخيص بالتراضي!

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت التوضيح الآتي:

ردًا على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن أنّ محافظ مدينة بيروت يتعرّض لضغط معيّن من أجل إعطاء رخص الإعلانات على الجسور العامة في مدينة بيروت لشركة محددة دون سواها.

تنفي دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت حصول هذه الواقعة نفياً قاطعاً إذ إن الشركة لم تطلب ذلك أبداً ولم يتم طرح الموضوع أساساً، وتشير إلى أنّ محافظ مدينة بيروت كان قد أصدر قرارًا حمل الرقم 1556 تاريخ 22 شباط 2023 قضى بإزالة جميع أشكال الإعلانات عن جسور العاصمة بسبب عدم قانونيتها، وتؤكد أنّ التوجه الذي يعتمده المحافظ هو عدم إعطاء أي تراخيص بالتراضي، وإن كافة التراخيص الجديدة سوف تمنح استنادًا إلى مزايدات علنية يشترك فيها أصحاب المهنة كافة من دون تمييز أو أفضلية لأي جهة.