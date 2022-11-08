بلوك نيابي ضخم ينسق الموقف من "التشريع": الرئاسة أولاً

عشية الجلسة الرقم 5 في عدّاد الجلسات التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي ضوء غياب التوافق على هوية الرئيس العتيد واقفال المحضر في ختام كل منها، تتكثف الاتصالات بين اطراف المعارضة بكل مكوناتها واركانها واطيافها لوضع حد للنزف المستمر في المسار الدستوري الذي ينحو في اتجاه الاعتياد على الشغور في سدة الرئاسة الاولى وسير الحياة السياسية في شكل طبيعي، وافضت بحسب معلومات “المركزية” الى توافق ما يقارب الخمسين نائبا حتى الساعة على تنسيق الموقف حول اي جلسة تشريعية قد يدعو اليها الرئيس بري، ذلك ان الاولوية والحال هذه هي للشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، استنادا الى النص الدستوري القائل “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”·

وتفيد مصادر سياسية معارضة ان الهدف الاساس من الخطوة هو الحث على انتخاب رئيس وعدم ترك الموقع الاول في البلاد شاغرا، لان الشغور يترك تداعيات خطيرة على البنيان الدستوري اللبناني، الى جانب الضغط على الرئيس بري لفتح جلسة تخصص لانتخاب رئيس جمهورية للبنان وعدم اقفالها الا بعد انتخابه.