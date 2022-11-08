الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلوك نيابي ضخم ينسق الموقف من "التشريع": الرئاسة أولاً

منذ ساعة واحدة
مقر مجلس النواب

مقر مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عشية الجلسة الرقم 5 في عدّاد الجلسات التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي ضوء غياب التوافق على هوية الرئيس العتيد واقفال المحضر في ختام كل منها، تتكثف الاتصالات بين اطراف المعارضة بكل مكوناتها واركانها واطيافها لوضع حد للنزف المستمر في المسار الدستوري الذي ينحو في اتجاه الاعتياد على الشغور في سدة الرئاسة الاولى وسير الحياة السياسية في شكل طبيعي، وافضت بحسب معلومات “المركزية” الى توافق ما يقارب الخمسين نائبا حتى الساعة على تنسيق الموقف حول اي جلسة تشريعية قد يدعو اليها الرئيس بري، ذلك ان الاولوية والحال هذه هي للشروع فوراً في انتخاب رئيس للجمهورية، استنادا الى النص الدستوري القائل “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر”·

وتفيد مصادر سياسية معارضة ان الهدف الاساس من الخطوة هو الحث على انتخاب رئيس وعدم ترك الموقع الاول في البلاد شاغرا، لان الشغور يترك تداعيات خطيرة على البنيان الدستوري اللبناني، الى جانب الضغط على الرئيس بري لفتح جلسة تخصص لانتخاب رئيس جمهورية للبنان وعدم اقفالها الا بعد انتخابه.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

عباس الحاج حسن
وزير الزراعة: نؤسّس للمكننة الرقمية للإنتقال بالقطاع نحو الحداثة
ميشال معوض
ميشال معوض... تمسك بالمواصفات لا الإسم
وزير الإعلام زياد المكاري
المكاري: نقل مجريات مونديال قطر 2022 لن يكون هبة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع... فكم بلغ؟
بشير الجميل
بالفيديو: هذا من أمر باغتيال بشير الجميل
سيلينا غوميز وصديقتها فرانسيا في المستشفى خلال عملية زراعة الكلية
تجاهلتها بعدما تبرّعت لها بكلية.. كيف تصدّعت علاقة سيلينا غوميز بصديقتها؟