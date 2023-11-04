بلينكن يشكر ميقاتي على قيادته التي منعت لبنان من الانجراف للحرب

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن اجتمع (السبت 4-11-2023) مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وعبر عن قلقه “العميق” بسبب تبادل إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.

وتابع ميلر في بيان “شدد على أهمية ضمان عدم امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أي مكان آخر”، مضيفا أن بلينكن شكر ميقاتي على قيادته التي منعت لبنان من الانجراف إلى شفا الحرب.

ونشر وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن منشورا عبر حسابه على منصة “إكس”، تحدث فيه عن اللقاء الذي جمعه اليوم برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة الأردُنيّة – عمان.

وفي منشوره، كتب بلينكن: “من المهم أن نتأكد من عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس إلى أماكن أخرى في المنطقة. لقد ناقشتُ مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي السُّبل لمنع حدوث ذلك وتأمين المساعدات الإنسانيّة للشعب الفلسطيني، كما ناقشنا حاجة لبنان المُلحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.