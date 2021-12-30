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بمؤازرة الأمن العام.. تسطير محاضر ضبط بحقّ بعض المتاجر والأفران

30 - ديسمبر - 2021
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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اعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، في بيان أنه بناءً لمقررات المجلس الأعلى للدفاع، قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك، وبمؤازرة من مديرية الامن العام، بجولات مراقبة على متاجر المواد الغذائية والافران.

وبنتيجة الجولات، تم تنظيم محاضر ضبط ببعض المتاجر لعدم التزامها باعلان الأسعار وبعدد من الأفران لعدم تقيدها بالوزن الرسمي لربطة الخبز اللبناني المحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام.

تؤكد الوزارة على متابعة جولاتها الرقابية لدى الشركات المستوردة ونقاط البيع والافران لضبط اي مخالفات، لا سيما بما يتعلق برفع أسعار السلع وبالأخص الغذائية والاساسية منها او التلاعب بوزن ربطة الخبز”.

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