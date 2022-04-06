بماذ أجاب وزير الطاقة عند سؤاله “ايمتى حتضوي اللمبة”؟!!

رد وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء على أسئلة الاعلاميين حول الحلول المرتقبة لأزمة الكهرباء، قائلا: “المشكلة وكأنو أنا عندي الفيول وانا يلي بضوي اللمبة”.

وردا على سؤال قد توجه به مراسل صوت بيروت انترناشونال، لفت فياض الى ان كل ما بوسعه فعله في ملف الكهرباء هو انه يمكنه ان يضع كل الارضية اللازمة وكل الضوابط وكل المتطلبات التي طلبها المجتمع الدولي، اي البنك الدولي او الادارة الامريكية والتي قام بتأمينها.

وعن سبب عدم استقالته حتى الان، قال فياض “لو كنت أرى انه ليس هناك أملا في ملف الكهرباء كنت فكرت بالاستقالة، ولكن لا أزال أتأمل خيرا ولا زلت اتلقى رسائل يومية من البنك الدولي والادارة الامريكية بان نستكمل مشروع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية الكهربائية وذلك لينعم لبنان بساعات كهرباء اضافية”.