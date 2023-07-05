بمبادرة شخصية رفع النفايات والحيوانات النافقة من بيت الحوش

أطلق اهالي بلدة بيت الحوش العكارية صرخة عن الضرر اللاحق ببلدتهم جراء رمي النفايات وجيف الابقار والحيوانات النافقة على الطرقات بشكل عشوائي وحرقها بالقرب من المنازل السكنية ومن دار الايتام الاسلامية، على الاثر قامت جرافة صباح اليوم بمبادرة من أمين صندوق بلدية جديدة القيطع ايمن طالب وعلى نفقته الخاصة، بجرفها من على جوانب الطريق العام المؤدي الى سد البارد، وطمرها بالاتربة، نظرا لتعذر نقلها الى مكان اخر بسبب الكميات الهائلة التي تم رميها في اكثر من نقطة في المنطقة.

وناشد طالب “كل ابناء البلدات المجاورة وبلدياتها بالمحافظة على هذه المنطقة وعدم رمي النفايات فيها نظرا لكونها تعد منطقة سياحية وتنتشر في ارجائها المقاهي والمطاعم على ضفاف البارد، فضلا عن انها واحة خضراء يقصدها كل اهالي القرى المجاورة للتنزه والرياضة”، مؤكدا ان المنطقة “ستخضع لمراقبة من قبل البلدية”، محذرا “كل من يرمي النفايات مجددا داخل هذه الواحة الخضراء، ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية عبر دعاوى قضائية امام الجهات المختصة”، موضحا ان “النفايات التي تم رميها والتخلص منها من قبل البلديات المجاورة تقدر بمئات الاطنان، وان بلدية جديدة القيطع لا قدرة لديها لجمع هذا الكم الهائل من النفايات ونقله الى مكان آخر”، مؤكدا ان “الهواء النظيف غير الملوث هو حق مقدس لاطفال دار الايتام الاسلامية ومن المعيب ان يستمر الوضع على ما هو عليه”.